Во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

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Временные ограничения на вылет и прилет самолетов ввели в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно информации, в целях безопасности с 10:26 часть рейсов перенаправили в другие аэропорты Московского авиационного узла.

По данным онлайн-табло, во Внуково задержали и отменили 23 рейса, в Домодедово задержали 12 самолетов и отменили 2 рейса, в Шереметьево задерживаются шесть рейсов.

28 июля в столичных аэропортах отменили или задержали 30 предстоящих вылетов. Во Внуково были задержаны 4 рейса, еще 2 полета были отменены. Из Домодедово позже вылетели пассажиры 13 рейсов. В Шереметьево задержали 6 самолетов, посадку на еще 4 воздушных судна отменили.

Ранее ряд авиарейсов в Москве задержали из-за непогоды. Причиной для запоздалых вылетов стали сильный дождь и гроза. Часть самолетов были перенаправлены в другие аэропорты города.

Пассажиры сообщили о проблемах с парковкой в Шереметьево