Ряд рейсов задерживается в аэропортах Москвы из-за грозы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ряд рейсов задерживается с прилетом и вылетом в московских аэропортах из-за непогоды в столичном регионе. Об этом сообщает ТАСС.

"Согласно онлайн-табло воздушных гаваней мегаполиса, во Внуково задержано 16 рейсов, еще 4 отменены, в Домодедово 6 рейсов задержано и 2 отменено, в Шереметьево задерживается 13 рейсов", – указано в сообщении.

Отмечается, что по данным сервиса Flightradar24, несколько бортов кружат над Москвой по "запасному кругу", а некоторые самолеты отправляются в соседние аэропорты.

Ранее в ГУ МЧС РФ по столице предупредили о дожде, грозе и усилении шквалистого ветра в столичном регионе с 27 июля до вечера 28 июля. В ведомстве также предупредили, что с 09:00 до 21:00 в пятницу, 28 июля, в городе также будет наблюдаться ливень и гроза, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Гидрометцентр России также объявил желтый уровень опасности в Московском регионе на пятницу, 28 июля, из-за града. Помимо этого, в Москве и области продолжает действовать предупреждение о дожде, грозе и ветре.



"Атмосфера": дождь с грозой ожидается в Москве 28 июля