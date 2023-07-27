Москвичей предупредили о последнем залпе тропических дождей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 29 июля, в столице ожидается последний залп тропических дождей, после чего осадки на время прекратятся. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Пятница и суббота – это в основном южный циклон с очень большим количеством осадков. Это будет не так залпово, как в минувшую среду, 26 июля, но по количеству вполне может быть сравнимо с тем днем", – отметил синоптик.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" В субботу, 29 июля, будет последний залп тропических дождей. После этого на пару дней осадки оставят Москву в покое, потому что фронтальная зона южного циклона отойдет немного восточнее и будет заливать Владимир, Иваново, Рязань. А в столицу придет более спокойная погода. Это в основном в воскресенье и понедельник.

Однако передышка от дождей продлится недолго. Во вторник, 1 августа, в Москву придет следующий циклон с запада и в город опять вернутся дожди, предупредил Шувалов.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова предположила, что июль 2023 года в столице может стать новым рекордсменом по месячному количеству осадков. За прошедшие с его начала 26 дней уже выпало 130 миллиметров осадков, и дожди не прекращаются. Сейчас рекордсменом по этому показателю является июль 2008 года. Тогда в городе выпал 181 миллиметр осадков.

