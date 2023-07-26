Климатолог заявил, что ближайшая зима в Москве может быть теплой из-за Эль-Ниньо

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Эль-Ниньо увеличит шансы на теплую зиму в Москве. Об этом заявил замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов, его слова приводит Агентство "Москва".

"По нашим оценкам, во время явления Эль-Ниньо можно ожидать положительную фазу Североатлантического колебания. Это более сильный западный перенос с Атлантики на континент", – сообщил он на круглом столе "Точка невозврата: возможно ли остановить глобальное потепление?".

Климатолог объяснил, что в таком случае зимой будут приходить теплые и влажные воздушные массы с Атлантики. Если случится Эль-Ниньо, зима в столичном регионе будет мягкой и теплой, добавил климатолог.

Семенов уточнил, что наибольшее воздействие Эль-Ниньо оказывает на субтропики и экваториальную область Земли. Для Индии и Южной Америки это означает засуху, для южной части Северной Америки – прохладу и влажность.

Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Оно оказывает значительное влияние на мировой климат. По информации Всемирной метеорологической организации, с вероятностью в 90% явление сформируется во второй половине этого года. В перспективе это грозит разрушительными климатическими и погодными последствиями.

Национальный центр экологического прогнозирования США выявил 3 июля самую высокую среднюю температуру на Земле за всю историю наблюдений. Она превысила 17 градусов Цельсия. Причиной этого стало очередное проявление феномена Эль-Ниньо.

В воскресенье, 16 июля, метеорологи КНР зафиксировали температуру в 52,2 градуса в городском округе Турфан Синьцзян-Уйгурского автономного района. Она превысила исторический максимум за данное время года.

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