3 июля стало самым жарким днем на Земле за всю историю наблюдений

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Национальный центр экологического прогнозирования США выявил в понедельник, 3 июля, самую высокую среднюю температуру на планете Земля, которую когда-либо фиксировали. Об этом сообщается на сайте центра.

Согласно информации метеорологов, средняя температура на планете 3 июля превысила 17 градусов Цельсия. Этого не случалось с момента начала наблюдений в 1979 году. Причиной такого показателя назвали очередное проявление феномена, известного как Эль-Ниньо – колебания температур поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Средняя температура ощущается низкой, однако это происходит от того, что фиксируются данные по всем регионам Земли, в том числе над поверхностью океанов. В начале июля в Штатах установилась жаркая погода. На юге и и юго-западе государства температуры превышают 30 градусов Цельсия, а в Фениксе (штат Аризона) зафиксировали до 45 градусов Цельсия.

Ранее климатолог Алексей Кокорин рассказал, что к концу 21 века от 10 до 30 процентов населения Земли будут вынуждены сменить место жительства на фоне изменения климата. По его словам, для недопущения негативного сценария, страны обязаны достигнуть углеродной нейтральности.

Температура поверхности Мирового океана оказалась на рекордно высоком уровне