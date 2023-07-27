Терапевт рассказал, как не заболеть из-за летнего дождя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Чтобы избежать простуды после летнего дождя, нужно быстро переодеться в сухую одежду и высушить волосы, также можно выпить теплого чая. Об этом врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал в интервью радио Sputnik.

"Такое удовольствие – побегать под летним дождем. Дети, например, это обожают. После этого главное – быстро вытереться и зайти в тепло, тогда никто не заболеет", – поделился эксперт.

Он уточнил, что сам по себе летний дождь не является причиной простуды, так как теплая вода безопасна для человека. Простуда возникает от быстрого переохлаждения после него.

Так, если человек попал под дождь, а затем подул холодный ветер, или если намокший оказался в помещении с работающим кондиционером, то он может заболеть, сообщил Хухрев. По его информации, это происходит из-за того, что вода начинает быстро испаряться с поверхности кожи, забирая с собой тепло.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что во время купания необходимо защищать ушную раковину от попадания воды внутрь, чтобы не развился отит. Также необходимо обязательно высушивать ушной проход после купания и избегать нахождения на ветру, подчеркнула специалист.

До этого врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что в неочищенном кондиционере размножаются бактерии, которые могут стать причиной развития пневмонии. Также она порекомендовала не сидеть прямо под кондиционером.

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