Врач рассказала, как избежать отита при купании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во время купания необходимо защищать ушную раковину от попадания воды внутрь, чтобы не развился отит. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Отитом называют воспаление, возникающее в разных отделах уха. Нередко с такой проблемой сталкиваются любители активного плавания.

"Особенно высок риск появление отита у тех, у кого уже когда-то было воспаление, у людей с хроническими очагами инфекции или особенностями развития слухового прохода, например когда он чуть более широкий", – объясняет терапевт.

Во избежание неприятностей рекомендуется защищать уши от попадания воды внутрь.





Татьяна Романенко врач-терапевт Существуют специальные устройства, которые перекрывают попадание воды в ушную раковину. Это беруши для плавания, которые вставляются в ухо. Также необходимо обязательно высушивать ушной проход после купания и избегать нахождения на ветру.

Ранее были названы опасности, с которыми чаще всего можно столкнуться на отдыхе. Среди них в том числе солнечные ожоги. Избежать этой проблемы поможет солнцезащитный крем и посещение пляжа только в утренние или вечерние часы. Кроме того, человек рискует простудиться из-за кондиционеров и холодных напитков. Еще одна неприятность, поджидающая туристов, – отравления. Чтобы их избежать, лучше есть только в проверенных местах, а также постепенно знакомиться с местной экзотической кухней, если есть такое желание.

