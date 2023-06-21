Врач назвала три главные опасности, которые поджидают на отдыхе

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Во время отдыха человек может получить солнечный ожог, простудиться или отравиться. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Самая распространенная проблема, с которой люди сталкиваются на отдыхе, – солнечные ожоги. "Иногда они могут быть достаточного серьезными и требуют долгого лечения. Поэтому выходить на пляж желательно до 11 утра либо ближе к вечеру, когда солнечные лучи не такие интенсивные. Обязательно нужно пользоваться солнцезащитным кремом", – отметила специалист.





Надежда Чернышова врач-терапевт Также люди на отдыхе часто простужаются, даже в самых жарких странах. Потому что слишком сильно охлаждает кондиционер или есть сквозняки. Кроме того, напиток со льдом может оказаться слишком холодным. Человек его быстро выпил, переохладился и заболел.

Еще одна неприятность, которая может испортить отпуск, – кишечные инфекции и пищевое отравление. "Можно случайно съесть испортившуюся пищу либо же приготовленную с нарушением санитарных норм. В основном это касается так называемой уличной еды", – привела пример Чернышова.

Во избежание проблем с желудочно-кишечным трактом пищу желательно есть только в проверенных местах с хорошей репутацией, где существует достаточный санитарный контроль.





Надежда Чернышова врач-терапевт Ни в коем случае не нужно покупать никаких напитков со льдом. Потому что неизвестно, из какой воды последний сделан: из чистой ли, кипяченой ли. То есть в самом льде могут содержаться микробы.

Тем, кто хочет попробовать местную экзотическую кухню, лучше знакомиться с ней постепенно.

"В первые два-три дня после прилета нужно выбирать более-менее привычные и нейтральные блюда. И уже потом постепенно переходить к зкзотике, чтобы не было резкого контраста. Быстрый переход на экзотические, жирные, острые блюда, которые непривычны для организма, может привести к развитию гастрита или панкреатита и серьезно ухудшить отпуск", – заключила эксперт.

Ранее были названы противопоказания по здоровью, при которых лучше избегать путешествий на самолете. В частности, это касается острых инфекционных заболеваний и сахарного диабета в тяжелой форме. Кроме того, перелеты не рекомендуются людям, страдающим от сердечной недостаточности, астмы и беременным женщинам, которые находятся на сроке от 36 недель.

