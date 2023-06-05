Терапевт перечислила людей, которым следует избегать полетов из-за болезней

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Любой перелет способен оказаться серьезным стрессом для организма. Избегать самолетов следует гражданам с некоторыми инфекционными заболеваниями и сердечной недостаточностью, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-терапевта Ирину Губанову.

Она объяснила, что не следует летать людям с острыми инфекционными заболеваниями, декомпенсированной сердечной недостаточностью, неконтролируемой бронхиальной астмой, поливалентной аллергией, беременным от 36 недель, с синуситами, отитами и тяжелым сахарным диабетом.

"Перепады давления негативно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы, повышается внутричерепное давление, появляется заложенность в ушах. Понижение атмосферного давления ухудшает поступление кислорода к тканям, что вызывает гипоксию и может привести к ухудшению состояния людей", – отметила специалист.

По словам врача, сухой воздух на борту самолета может привести к сухости слизистых и кожи. Кроме того, большое количество людей может вызвать выброс гормонов стресса и спровоцировать повышение давления.

"В связи с длительным сидением в самолете появляются риски для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, артрозами, заболеваниями позвоночника, а также с тромбофлебитами", – подчеркнула эксперт.

Она добавила, что у пожилых людей присутствуют заболевания сердечно-сосудистой и пищеварительной системы, сахарный диабет 2 типа и бронхиальная астма, поэтому они входят в группу риска.

Губанова посоветовала иметь при себе аптечку с лекарствами, которые люди с хроническими заболеваниями принимают регулярно.

Ранее врач-онколог Иван Карасев рассказал, что здоровый рацион должен на 30% состоять из белков, на 70% – из продуктов растительного происхождения. По словам эксперта, питание является одной из важных составляющих в лечении любых болезней. Употребление жирной или сладкой пищи, заявил он, может привести к развитию рака кишечника или желудка.

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