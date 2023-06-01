Диетолог предупредил об опасности перенасыщения организма витаминами

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При перенасыщении организма витаминами человек может столкнуться с аллергией, мочекаменной болезнью и другими проблемами со здоровьем. Об этом в беседе с RT сообщил врач – спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин.

По словам специалиста, прием витаминов стал своеобразным "трендом", о котором пишут не только врачи, но и люди, не имеющие должного уровня квалификации.

"А вот об опасности перенасыщения организма тем или иным витамином говорят не так часто. Между тем проблема существует, она достаточно острая", – сказал он.

Особенно опасным может стать перенасыщение витаминами A, D, E и K, поскольку они имеют свойство накапливаться в жировой ткани и печени. Помимо аллергической реакции и различных заболеваний, перенасыщение может привести к повышению риска развития онкологии.

При этом менее опасными являются водорастворимые витамины. Единственное, к чему может привести перенасыщение ими, –покраснение кожи или расстройство желудка. Употребление таких витаминов, по словам врача, – пустая трата денег.

До этого диетолог Виктория Залесская предупредила, что во время диет организм женщины не получает спектр витаминов, макро- и микроэлементов, особенно – омегу-3. Особенно важно употреблять омегу-3 во время занятий спортом, дневная норма – 950 миллиграммов. Еще одним необходимым элементом для женщин является магний, способствующий усвоению питательных веществ, пояснила специалист.

