Диетолог рассказала, что нельзя пить после тренировки

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После занятий спортом не стоит сразу пить кофе, потому что это может привести к чрезмерной нагрузке на сердце, повышенному давлению. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога и тренера Марию Волынкину.

По мнению специалиста, организму необходимо дать два-три часа отдыха и только после этого употреблять напиток. Волынкина отметила, что есть после тренировки тоже можно не сразу, а через 30–40 минут, потому что необходимо дождаться запуска всех обменных процессов.

Диетолог добавила, что помочь организму восстановиться после физической активности поможет ходьба или растяжка в течение пяти-десяти минут.

Ранее диетолог Марина Макиша рассказала, что яблоки, арахис, абрикосы и сливы весной могут усилить симптомы поллиноза. Также эксперт добавила, что, если есть признаки аллергии, стоит исключить из рациона черешню, вишню, малину, клубнику, киви.

До этого врач-терапевт Маргарита Королева заметила, что молодой картофель считается самым полезным для пожилых людей. По словам эксперта, он богат большим количеством витамина C, минеральных веществ и содержит много калия.

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