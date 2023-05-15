Диетолог назвала самый полезный картофель для пожилых людей

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Молодой картофель считается самым полезным для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Молодой картофель богат большим количеством витамина C, минеральных веществ. Он содержит много калия – для сердечно-сосудистой системы пожилых людей это очень полезно", – отметила специалист.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Молодой картофель можно употреблять даже пожилым людям с сахарным диабетом. Не злоупотреблять, а просто употреблять. В нем меньше крахмала, поэтому уровень глюкозы в крови не так сильно повышается в отличие от старого картофеля.

Специалист советует варить молодой картофель в кожуре. "В ней содержится еще большее количество минеральных веществ и растительной клетчатки, которая полезна для желудочно-кишечного тракта и флоры кишечника", – заключила Королева.

Ранее была названа ягода, употребление которой в пожилом возрасте поможет улучшить работу мозга. Речь идет о чернике, поскольку она богата антиоксидантами. В частности, на работу мозга благотворно воздействуют присутствующие в этой ягоде биофлавоноиды. Возрастной категории граждан рекомендуется включать ее в рацион для профилактики рассеянного склероза, болезней Паркинсона и Альцгеймера.

