13:09Общество
Диетолог назвала самый полезный картофель для пожилых людей
Фото: depositphotos/PIXbank
Молодой картофель считается самым полезным для пожилых людей. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
"Молодой картофель богат большим количеством витамина C, минеральных веществ. Он содержит много калия – для сердечно-сосудистой системы пожилых людей это очень полезно", – отметила специалист.
Специалист советует варить молодой картофель в кожуре. "В ней содержится еще большее количество минеральных веществ и растительной клетчатки, которая полезна для желудочно-кишечного тракта и флоры кишечника", – заключила Королева.
Ранее была названа ягода, употребление которой в пожилом возрасте поможет улучшить работу мозга. Речь идет о чернике, поскольку она богата антиоксидантами. В частности, на работу мозга благотворно воздействуют присутствующие в этой ягоде биофлавоноиды. Возрастной категории граждан рекомендуется включать ее в рацион для профилактики рассеянного склероза, болезней Паркинсона и Альцгеймера.
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