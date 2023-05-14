08:00Общество
Врач рассказала о рисках употребления зеленого картофеля
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Употребление зеленого картофеля может вызвать отравление. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
"Картофель, который лежит на солнце, как правило, меняет свой цвет и становится зеленым. Это обусловлено тем, что в нем образуется ядовитое вещество под названием соланин", – пояснила эксперт.
Специалист также порекомендовала хранить клубни в темном месте, чтобы они не позеленели.
Ранее были названы категории людей, которым стоит ограничить потребление картофеля. В частности, речь идет о тех, у кого диагностирована инсулинорезистентность или диабет. Дело в том, что у вареного и печеного картофеля повышается гликемический индекс. Кроме того, от клубней лучше отказаться тем, кто имеет склонность к набору лишнего веса.
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