15:41Общество
Диетолог назвала лучшую замену картофеля для диабетиков
Фото: depositphotos/Paul_Cowan
Батат не сильно повышает уровень глюкозы в крови, поэтому является лучшей заменой картофеля для диабетиков. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
"Преимущество батата по сравнению с обычным картофелем – это более низкая калорийность. У батата ниже гликемический индекс, то есть способность влиять на уровень глюкозы в крови. Это особенно важно для людей старшего возраста, поскольку они очень часто страдают инсулинорезистентностью или диабетом. То есть как альтернатива картофелю это лучше", – отметила эксперт.
"Есть в батате и некоторое содержание витаминов группы B, которые нужны для нервной системы. Витамин C тоже присутствует. При термообработке он будет частично разрушаться, но что-то все равно останется", – объясняет диетолог.
Также в батате достаточно много витамина A. В 100 граммах продукта содержится 30% от его суточной нормы, указала эксперт.
Ранее пожилым россиянам порекомендовали включить в свой рацион репу. В ней содержится много витамина C. Он помогает в антивозрастной терапии. Кроме того, в корнеплоде есть витамины группы B, сера, железо, а также вещество глюкорафанин. Считается, что последний имеет противораковые свойства. Вместе с тем репа поможет зарядиться энергией, поскольку содержит углеводы.
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