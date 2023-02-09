Диетолог назвала лучшую замену картофеля для диабетиков

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Батат не сильно повышает уровень глюкозы в крови, поэтому является лучшей заменой картофеля для диабетиков. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

"Преимущество батата по сравнению с обычным картофелем – это более низкая калорийность. У батата ниже гликемический индекс, то есть способность влиять на уровень глюкозы в крови. Это особенно важно для людей старшего возраста, поскольку они очень часто страдают инсулинорезистентностью или диабетом. То есть как альтернатива картофелю это лучше", – отметила эксперт.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Важно отметить, что в батате хорошее содержание калия. Порядка 16% от суточной нормы в 100 граммах. Это тоже важно для людей старшего возраста. Калий – микроэлемент, который влияет на работу сердца, он способствует сокращению сердечной мышцы. Кроме того, это профилактика отеков.

"Есть в батате и некоторое содержание витаминов группы B, которые нужны для нервной системы. Витамин C тоже присутствует. При термообработке он будет частично разрушаться, но что-то все равно останется", – объясняет диетолог.

Также в батате достаточно много витамина A. В 100 граммах продукта содержится 30% от его суточной нормы, указала эксперт.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Витамин A является мощным антиоксидантом. Он важен для поддержания многих процессов в организме, в том числе регенерации клеток. Витамин A защищает клетки от оксидативного стресса. В каком-то смысле замедляет процессы старения. Для иммунитета и зрения он тоже очень полезен.

Ранее пожилым россиянам порекомендовали включить в свой рацион репу. В ней содержится много витамина C. Он помогает в антивозрастной терапии. Кроме того, в корнеплоде есть витамины группы B, сера, железо, а также вещество глюкорафанин. Считается, что последний имеет противораковые свойства. Вместе с тем репа поможет зарядиться энергией, поскольку содержит углеводы.



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