Эндокринолог рассказала о неожиданной пользе репы для пожилых людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Репа замедляет процессы старения, заряжает энергией, а также помогает в профилактике онкологии. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, в репе содержится много кальция. Также в корнеплоде присутствует большое количество витамина C.

"Витамин C – это водорастворимый витамин, который является мощнейшим антиоксидантом, антигипоксантом (повышает устойчивость к гипоксии. – Прим. ред.), то есть он борется со свободными радикалами, заставляет сосуды перекачивать кровь нуждающимся отдаленным тканям достаточно активно, питая и насыщая весь организм", – отметила Лазуренко.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог Если мы говорим о выведении свободных радикалов, то витамин C – это один из тех самых продуктов антивозрастной терапии, направленной против старения.

Кроме того, в корнеплоде присутствуют витамины группы B и сера. Последняя является микроэлементом для активного долголетия, подчеркнула эксперт. Сера нужна для большого количества биохимических процессов, которые проходят в человеческом организме.

"И, что самое интересное, в репе даже есть железо. Это микроэлемент, который является катализатором превращения в очень многих реакциях, в том числе и в работе щитовидной железы. С возрастом все обменные процессы начинают потихоньку угасать. Репа – один из немногих продуктов, который может вполне себе подарить активное долголетие", – подчеркнула диетолог.





Наталья Лазуренко врач-диетолог, эндокринолог В репе есть вещество глюкорафанин. Оно обладает противораковым свойством и защищает клетки от незапрограммированной гибели или мутированного разрастания.

Употребление репы также поможет зарядить организм силами. "Она дарит большое количество энергии в виде крахмалистых углеводов. Они достаточно хорошо насыщают организм той самой энергией, благодаря которой мы будем активными", – объясняет врач.

Вместе с тем Лазуренко не рекомендует есть репу сырой людям, у которых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом. Им лучше употреблять корнеплод после термической обработки.

Ранее пожилым россиянам напомнили о пользе моркови. Она является источником клетчатки, которая помогает кормить хорошие бактерии в организме. Также употребление моркови способствует профилактике проблем с зубами и деснами. Еще одна причина включать в свой рацион этот продукт – наличие в нем бета-каротина, который помогает поддерживать в нормальном состоянии зрение и сосуды.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!