Диетолог рассказала, можно ли есть проросшие лук и чеснок

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Диетолог Наталья Круглова рассказала, можно ли есть проросшие лук и чеснок. Об этом сообщает News.ru.

По словам эксперта, вреда от этого не будет. Однако в свежих продуктах больше полезных веществ. Специалист отметила, что зеленый и перьевой лук богаты антиоксидантами и витамином C.

"Могут меняться вкусовые качества и надо обращать на это внимание, потому что еда не только должна быть полезной, но и должна доставлять удовольствие. Также несколько снижается количество антиоксидантов, которые содержатся в этих продуктах", – предупредила диетолог.

Ранее диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова перечислила продукты, которые богаты полезными жирами. По ее словам, одним из главных источников полезных жиров является авокадо. В нем содержатся свыше 20 витаминов и микроэлементов.

Не менее полезным будет и жирный творог. Нутрициолог призвала худеющих отказать от обезжиренной продукции. По ее словам, она не является сбалансированной. А вот молочный жир в составе творога способствует жиросжиганию.

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