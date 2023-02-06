Диетолог рассказала о неожиданной пользе моркови для пожилых

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Морковь помогает пожилым людям в профилактике заболеваний зубов, десен, а также укрепляет слизистые и насыщает микрофлору кишечника полезными бактериями. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Сырая морковь – это клетчатка. Поэтому погрызть морковку значит покормить наши полезные бактерии. С возрастом соотношение полезных и вредных бактерий смещается в сторону последних. И вообще наша иммунная система находится в не очень крепком состоянии, поэтому очень важно регулярно кормить наших полезных помощников", – отметила эксперт.

Также сырая морковь поможет пожилым защититься от проблем с зубами и деснами.





Елена Соломатина врач-диетолог Когда мы начинаем что-то жевать, вырабатывается больше слюны. Она содержит ферменты, которые уничтожают болезнетворные бактерии. Значит, меньше шанса для развития каких-то воспалительных заболеваний, пародонтита, кариеса и всего прочего. Также идет вычищение зубов, улучшается кровообращение в деснах.

Также в моркови содержится большое количество бета-каротина, предшественника витамина A. "Бета-каротин – это зрение. Особенно сумеречное зрение, переход со света в тень и наоборот. Морковь также поможет держать сосуды в нормальном состоянии, все наши слизистые", – говорит Соломатина.

Специалист посоветовала употреблять морковь после термической обработки, чтобы бета-каротин хорошо усвоился. Лучше всего сочетать ее с жирами, например с оливковым маслом.

"Термически обработанная морковь усваивается хорошо с жирами. Но в ней уже не будет большого количества клетчатки. Поэтому морковь надо чередовать – сырая и термически обработанная", – заключила специалист.

Ранее пожилым россиянам напомнили о пользе употребления гречки. Благодаря большому количеству магния в составе этой крупы она помогает поддерживать обменные процессы, успокаивает нервы и способствует понижению давления. Кроме того, в ней присутствует кверцетин, который укрепляет сердечно-сосудистую систему.



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