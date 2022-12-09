Ученые развеяли миф о связи картофеля с развитием опасных заболеваний

Ученые из австралийского Университета Эдит Коуэн выяснили, что картофель не вреднее и не полезнее любых других овощей, хотя в некоторых случаях все же может представлять опасность для здоровья. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Принято считать, что картофель в Россию привез Петр I и этот "заморский овощ" сразу стал едва ли не главной крестьянской пищей. На самом деле все немного не так. По известной версии, из 58 бочонков с картофелем, отправленных Петром из Голландии, до места добрались только 8 – все остальные промерзли в дороге на декабрьском морозе.

По другой, полсотни ни к чему не пригодных бочек все равно распродали за большие деньги. Ни словом не обмолвившись о том, что клубни не годятся ни в пищу, ни для посева. Может быть, именно с этим и связан долгий путь картофеля к российскому потребителю: целых 100 лет все – от крестьян до князей – неистово сопротивлялись новинке, предпочитая репу и редьку.

Яркий пример: княгиня Авдотья Голицына "с упорством и страстью отстаивала свой протест, которым довольно забавлялись в обществе". Она заявляла, что картошка "есть посягательство на русскую национальность, картофель испортит и желудки, и благочестивые нравы наших искони и богохранимых хлебо- и кашеедов". По-настоящему народной пищей "земляные яблоки" стали только спустя век, при Николае I. К началу XX века картофель уже считался "вторым хлебом".

Но и сегодня слухов и домыслов вокруг картофеля хватает. С завидной периодичностью его обвиняют во всех смертных грехах: видят то причину ожирения, то медиатор диабета, то обнаруживают некие канцерогенные свойства. Австралийские биохимики решили во всем разобраться. Для этого они провели масштабный опрос, в котором участвовали ни много ни мало 54 000 человек.

Интересно, что большинство из них были жителями Дании – страны, находящейся относительно Австралии почти на противоположной стороне планеты. Такой выбор был сделан неслучайно. Выяснилось, что именно в Дании существует культура приготовления и употребления в пищу наибольшего количества блюд из картофеля. Датчане ее варят, жарят, запекают, вялят, маринуют, сублимируют. Такого разнообразного картофельного меню нет ни в одной стране мира.

Участники опроса рассказали не только о своей диете, но и о состоянии собственного здоровья: описали заболевания, с которыми чаще всего сталкиваются, хронические болезни и предрасположенности к ним. Все эти данные были тщательно проанализированы, и выяснилось, что картофель в плане вреда – точно такой же овощ, как и все остальные, и никаких тяжелых обвинений на него "повесить" нельзя. Его воздействие на организм обусловлено тем, как и с чем мы его едим.



Анализ показал, что у тех, кто потреблял больше всего овощей, вероятность развития диабета II типа была на 21% ниже, чем у тех, кто ел наименьшее количество овощей. И к картофелю это тоже относится самым непосредственным образом. Но есть нюанс: биологи впервые подошли к вопросу дифференцированно. Когда авторы исследования разделили блюда по категориям, выяснилось, что вареная картошка никак не связана с риском развития диабета или ожирения. Она в этом случае вообще не имеет никакого эффекта. Самыми опасными оказались чипсы, картофель фри и, неожиданно, пюре.

С первыми двумя все более-менее понятно: вред нашему организму наносит жир, в котором их обжаривают. Особенно если он используется многократно, как повсеместно практикуется в заведениях фастфуда. Тут тебе и канцерогены, и пережженные сахара, и прочее. С пюре все чуть сложнее. На первый взгляд, это безвредная вареная картошка. Но проблема в том, что в пюре добавляют сливки и сливочное масло, причем в довольно больших количествах, а это повышает уровень "плохого холестерина".

Еще одна причина обвинений в сторону картофеля в том, что его используют в качестве гарнира. Здесь он вновь ведет себя как любой другой овощ. При этом жареное мясо, различные соусы, а также напитки, которыми все это запивают, могут негативно сказываться на здоровье. Одним словом, австралийские ученые полностью оправдали картошку. Значит, ее можно есть в любом количестве без вреда для организма.

Хотя...