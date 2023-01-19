Диетолог назвала продукт, который обязательно должен быть в рационе пожилых

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Творог обязательно должен быть в рационе пожилых людей, поскольку его употребление помогает в профилактике остеопороза и способствует поддержанию мышечной массы. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

"Творог – это молочный продукт с легкоусвояемой формой кальция. Он должен быть обязательно включен в рацион пожилого человека для профилактики остеопороза, а также для укрепления эмали зубов, потому что, как правило, с возрастом идет истощение и потеря кальция", – объясняет специалист.

Кроме того, этот продукт богат белком, который помогает поддержать мышечную массу и иммунную систему людей в возрасте, отметила Русакова.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Белковая составляющая очень важна в любом возрасте, особенно в пожилом. Потому что с возрастом идет перераспределение и преобладание жировой ткани над мышечной массой. Животный белок богат незаменимыми аминокислотами, поэтому должен быть включен в рацион.

Эксперт рекомендует выбирать творог с жирностью от 2 до 5%. Порция должна составлять от 50 до 100 граммов.

"Два раза в неделю желательно включать творог или блюда из него. Это могут быть сырники, творожные запеканки или творог в чистом виде", – заключила специалист.

Ранее россиянам порекомендовали после обильных праздничных застолий включить в рацион творог. По словам диетолога Елены Соломатиной, он очень полезен для работы печени. Кроме того, кисломолочные продукты в целом нужны человеку для поддержания функций кишечника.



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