Диетолог назвала продукт, который поможет восстановить работу печени и поджелудочной

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Диетолог Елена Соломатина заявила, что творог лучше всего поможет восстановить нормальную работу печени и поджелудочной железы после праздников и обильных застолий. Об этом сообщает News.ru.

"Питание должно быть щадящим, блюда должны быть термически обработаны, никаких жареных корочек. Блюда должны быть не многокомпонентными, не нужно есть салаты, особенно копченые и с чрезмерно солеными ингредиентами", – посоветовала эксперт.

Из мяса лучше всего сделать котлеты или тефтели, поскольку они смогут легко перевариться, добавила она.

Соломатина рекомендовала обратить внимание на творог, в котором есть метионин. Он необходим для хорошей работы печени, подчеркнула специалист. Также следует больше употреблять кисломолочных продуктов. Они окажут положительное влияние на кишечник.

Ранее врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как сбросить лишние килограммы после праздников. По ее мнению, не нужно ограничивать себя только употреблением в пищу овощей, поскольку такая диета подходит не всем.

Специалист заметила, что существуют люди, которым запрещено садиться на диеты и практиковать разгрузочные дни в связи с тем, что они склонны к срывам.

Врач уверена, что организму нужно создать, с одной стороны, мягкий дефицит калорий, а с другой – не "жестить с собой". Дианова считает, что здоровому человеку можно начать с белковых разгрузочных дней, которые включают нежирное мясо, рыбу и некоторое количество овощей.



Эксперты рассказали, как выбрать творог

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