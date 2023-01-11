Диетолог рассказала, как сбросить лишние килограммы после праздников

Фото: depositphotos/sasun.buxdaryan@mail.ru

Диетолог, врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как сбросить лишние килограммы после праздников, сообщает "Радио 1".

"Если человек понимает, что есть пара-тройка лишних килограммов, то разгрузочные дни – это лайтовая история. На мой взгляд, пробовать надо с тех дней, в которых ограниченный перечень продуктов близок вам по духу", – рассказала Дианова.

По мнению диетолога, необязательно ограничивать себя только употреблением в пищу овощей, так как такая диета подходит не всем. Дианова заметила, что существуют люди, которым запрещено садиться на диеты и практиковать разгрузочные дни в связи с тем, что они склонны к срывам.

"Как только такому человеку запрещаешь диеты, выстраиваешь обычный правильный тип питания – они начинают худеть очень спокойно и хорошо", – рассказала эксперт.

Врач уверена, что организму нужно создать с одной стороны мягкий дефицит калорий, а с другой – не "жестить с собой".

Дианова считает, что здоровому человеку можно начать с белковых разгрузочных дней, которые включают нежирное мясо, рыбу и некоторое количество овощей.



Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с Москвой 24 назвал жареную колбасу с белым хлебом и сладким чаем самым вредным завтраком для пожилых людей. По словам диетолога, много сахара содержится и в белом хлебе. Он будет повышать уровень глюкозы в крови, нарушая обмен веществ.



"Доктор 24": продукты без ограничений

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!