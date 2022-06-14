Диетолог объяснил, с чем категорически не сочетается творог

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Творог не стоит сочетать с другими белковыми продуктами. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам эксперта, употребление вместе с творогом других продуктов животного происхождения – мяса или яиц – может привести к проблемам с пищеварением.
"Творог, как правило, – казеиновый продукт. Не сказать, что он прямо легок для переваривания. Достаточно сложно будет слабому пищеварительному тракту, а тут мы добавим, условно говоря, кусок жареной баранины. Организму совсем тяжело: ему эту баранину надо переваривать, она сложная, а тут еще творог", – поясняет врач.
Употребление этих продуктов вместе способно привести к недоперевариванию пищи, предупреждает Соломатина. Проявляться это может прежде всего дискомфортом, тошнотой, болевыми ощущениями, вздутием и метеоризмом.
"Все, что недопереварено, идет на корм нашей патогенной микрофлоре. Она размножается, выделяет токсины, появляется газообразование. Потом все это начинает всасываться в кровь", – подчеркнула диетолог.
Поэтому лучше сочетать творог с овощами, зеленью, кабачками, а также сухофруктами: курагой и инжиром.
Ранее россиянам рассказали, с чем нельзя сочетать рыбу. В частности, речь идет о молочных продуктах, поскольку это способно спровоцировать расстройство желудка. Кроме того, имеет смысл отказаться от круп и грибов на гарнир, так как от подобной комбинации человек может испытывать тяжесть в желудке.
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