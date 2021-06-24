Диетолог рассказал, какие продукты категорически нельзя сочетать с рыбой

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал Москве 24, какие продукты категорически не рекомендуется употреблять вместе с рыбой.

"Конечно, в первую очередь это молочные продукты. В сочетании с рыбой это может привести к расстройству желудка. В частности, если употреблять ее с молочным соусом", – сказал эксперт.

По словам диетолога, к рыбе также не стоит добавлять грибы и крупы.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Это довольно тяжелое сочетание по блюдам. От рыбы с грибами или крупами человек может почувствовать тяжесть, сонливость. Если есть воспалительные заболевания желудка, то это способно привести к обострению.

"В идеале рыбу, как и любую белковую пищу, лучше употреблять с овощами. Тогда блюдо будет максимально легким и безопасным", – говорит Арзамасцев.

Хуже всего грибы и крупы сочетаются с жирной рыбой, например с лососем и скумбрией, отметил собеседник Москвы 24. Меньше на здоровье скажется употребление этих продуктов с постной рыбой, такой как треска и сибас, указывает врач.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Молочные продукты, грибы и крупы после рыбы безопасно есть не раньше чем через 3–4 часа. Это соответствует следующему приему пищи. Тогда уже можно брать те продукты, которые не очень хорошо сочетаются с рыбой.

"Однако здесь нужно учесть, что чем жирнее рыба, тем дольше она будет перевариваться. От этого промежуток между приемами пищи может увеличиться", – добавил Арзамасцев.

Врач также рекомендовал не употреблять вместе с рыбой бобовые культуры, так как это может обернуться тяжестью в желудке. Кроме того, бобовые мешают усвоению белка, что также нужно учитывать, предупреждает собеседник Москвы 24.

"Еще я бы не рекомендовал употреблять с рыбой сладкие напитки. Соки и газировки вызывают в желудке бродильные процессы, которые в сочетании с рыбой могут только усилиться. А это грозит вздутием и тяжестью", – объясняет Арзамасцев.

Эксперт добавил, что последствия употребления рыбы с нежелательными продуктами зависят от состояния пищеварительной системы каждого человека. Ситуация может усугубиться в случаях с гастритом или другими воспалительными заболеваниями, резюмировал Арзамасцев.

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