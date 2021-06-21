Специалист рассказал, с чем нельзя есть творог

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Стало известно, с какими продуктами не стоит есть творог. Об этом рассказал специалист по снижению веса Павел Исанбаев.

Как передает РИА Новости, специалист посоветовал не употреблять творог с вареньем, медом или переспелыми бананами людям с повышенным уровнем сахара.

"Большое количество белка вызывает выраженный инсулиновый ответ. Это означает, что организм усваивает питательные вещества быстрее. Добавление жира к белку инсулиновый ответ снижает", – пояснил Исанбаев.

Лучше всего добавить к продукту зелень или болгарский перец, заявил эксперт. Кроме того, можно выбирать творог с жирностью от 5%.

Исанбаев также порекомендовал съедать перед творогом порцию овощей, например капусту или зелень. Это поможет снизить инсулиновый ответ, заключил эксперт.

Ранее специалист рассказал, с чем нельзя есть бананы. Он заявил, что неспелые фрукты не стоит употреблять в пищу тем, у кого плохо переваривается клетчатка.

До этого диетолог Татьяна Бочарова объяснила, с чем нельзя есть мясо. Врач порекомендовала запивать продукт цитрусовым соком или водой.