Специалист рассказал, с чем нельзя есть бананы

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Стало известно, с чем не стоит употреблять в пищу бананы. Об этом рассказал специалист по снижению веса клиники "Борменталь" в Челябинске Павел Исанбаев.

Как заявил эксперт в беседе с РИА Новости, бананы можно есть даже детям с раннего возраста, так как фрукт является гипоаллергенным. При этом неспелым данный продукт противопоказан людям с больным кишечником, поджелудочной железой, желчным пузырем, а также тем, у которых плохо переваривается клетчатка.

Эксперт также порекомендовал воздержаться от комбинирования бананов с другими продуктами.

"Например, если вы делаете фруктовый салат, не добавляйте к неспелым бананам яблоки и, тем более, овощи, поскольку они усилят эффект вздутия", – сказал Исанбаев.

В случае отсутствия противопоказаний недозрелые бананы будут полезны человеку. В таких фруктах содержится резистентный крахмал, нормализующий работу желудочно-кишечного тракта.

Исанбаев также предупредил, что в переспелых бананах находится большое количество сахара.

"Популярные бананово-шоколадные десерты не рекомендуется людям со склонностью к повышению уровня глюкозы в крови", – заключил специалист.

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