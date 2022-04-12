Врач назвала недопустимой диету на обезжиренном твороге

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Врач-диетолог Полина Королева призвала отказаться от монодиеты на основе обезжиренного творога. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам специалиста, сведения о вредности животных жиров являются мифом.

"...такие жиры нам необходимы, главное, чтобы все было в меру. Они нужны для многих процессов: усвоения некоторых витаминов, нормальной моторики желчного пузыря и других", – заявила Королева.

В частности, в твороге содержатся жирорастворимые витамины А и D, без жиров они попросту не усвоятся.

В качестве альтернативы обезжиренному творогу диетолог предложила 5-процентный вариант продукта за счет его пользы и не слишком высокой калорийности.

Королева отметила, что опасность представляют любые монодиеты, поскольку обедняют рацион и лишают человека источников микронутриентов. Последствием такого питания могут стать патологические состояния.

Врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский ранее рассказал, как получить наибольшую пользу от кисломолочных продуктов. Он посоветовал употреблять их не менее чем через полтора часа после еды.

