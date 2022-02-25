Врач назвала продукты для восполнения дефицита витамина D

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Названы продукты, способствующие восполнить дефицит витамина D в организме. Об этом рассказала нутрициолог Елена Воскресенская в интервью РИА Новости.
Как указала эксперт, больше всего витамина D находится в жирной рыбе. В рацион можно включить дикого лосося, селедку, скумбрию, сардину, кету, горбушу, палтуса, печень трески, устриц, красную и черную икру. Кроме того, его можно найти в яйцах, говяжьей и свиной печени, сливочном масле, козьем молоке, твороге и сыре.
По словам специалиста, дефицит витамина D можно восполнить благодаря лесным грибам. При этом Воскресенская отметила, что грибы из супермаркета почти не содержат этот витамин.
Эксперт пояснила, что витамин D является очень важным микронутриентом, который помогает усваивать кальций и фосфор из пищи и предотвращает размягчение костной ткани и остеопороз и развитие рака. Кроме того, он поддерживает здоровье нервной и иммунной систем, а также регулирует уровень инсулина. Она указала на то, что около 90% витамина D вырабатывается в организме от ультрафиолетовых лучей. Но из-за короткого лета в России приходится добирать витамин из продуктов.
Ранее врач-инфекционист Александра Гринева рассказала, что витамины поступают в организм человека с пищей, однако их количество зависит в том числе от особенностей диеты, способа хранения и приготовления продуктов.
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