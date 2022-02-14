Врач назвал шесть вредных привычек, которые губят кости

Фото: depositphotos/DenisSmile
Заведующий отделением травматологии и ортопедии клинико-диагностического центра "Мединцентр" Юрий Костенко рассказал о влиянии образа жизни на состояние костей человека. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Специалист в первую очередь указал на опасность несбалансированного рациона питания. Нарушение режима и перекусы на ходу могут спровоцировать дефицит витаминов и минеральных веществ. Кальций можно восстановить за счет молочных продуктов, а витамин D – благодаря яйцам, печени животных и рыбе жирных сортов.
Вред представляет и малоподвижный образ жизни. В частности, организм реагирует на отсутствие мышечной нагрузки уменьшением костной массы. Более хрупкими кости могут стать и из-за газированных напитков – кислоты, содержащиеся в такой жидкости, вымывают кальций, пояснил эксперт.
По словам Юрия Костенко, опасны недостаток клетчатки и избыток трансжиров. Для борьбы с этими факторами следует употреблять продукты с содержанием клетчатки, а также исключать фастфуд и сладости. Из этого пункта вытекает и такой негативный эффект, как переизбыток соли – продукты с ее высоким содержанием богаты хлоридом натрия, который выступает антагонистом кальция.
Также специалист предупредил о негативном влиянии чрезмерного употребления кофе на организм. Данный напиток имеет мочегонный эффект, вымывающий кальций из организма. Оптимальный объем употребления кофе – 2–3 чашки в день, однако не позднее 16 часов.
Травматолог-ортопед Азатуи Муравьева ранее рассказала, как снять усталость с наиболее напряженных частей тела и настроиться на продуктивную работу в офисе. Для этого потребуется специальная разминка.
"Доктор 24": какие продукты разрушают кости
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: