Врач назвал шесть вредных привычек, которые губят кости

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Заведующий отделением травматологии и ортопедии клинико-диагностического центра "Мединцентр" Юрий Костенко рассказал о влиянии образа жизни на состояние костей человека. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалист в первую очередь указал на опасность несбалансированного рациона питания. Нарушение режима и перекусы на ходу могут спровоцировать дефицит витаминов и минеральных веществ. Кальций можно восстановить за счет молочных продуктов, а витамин D – благодаря яйцам, печени животных и рыбе жирных сортов.

Вред представляет и малоподвижный образ жизни. В частности, организм реагирует на отсутствие мышечной нагрузки уменьшением костной массы. Более хрупкими кости могут стать и из-за газированных напитков – кислоты, содержащиеся в такой жидкости, вымывают кальций, пояснил эксперт.

По словам Юрия Костенко, опасны недостаток клетчатки и избыток трансжиров. Для борьбы с этими факторами следует употреблять продукты с содержанием клетчатки, а также исключать фастфуд и сладости. Из этого пункта вытекает и такой негативный эффект, как переизбыток соли – продукты с ее высоким содержанием богаты хлоридом натрия, который выступает антагонистом кальция.

Также специалист предупредил о негативном влиянии чрезмерного употребления кофе на организм. Данный напиток имеет мочегонный эффект, вымывающий кальций из организма. Оптимальный объем употребления кофе – 2–3 чашки в день, однако не позднее 16 часов.

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