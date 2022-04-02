Главный эндокринолог Москвы назвал вредные и полезные продукты для людей с диабетом

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Вредные продукты для людей с сахарным диабетом – это продукты, которые содержат большое количество легкоусвояемых углеводов и богаты животными жирами, рассказал главный эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов.
К таким продуктам относятся мед, сахар, соки, варенье. По словам специалиста, они приводят к резкому повышению сахара в крови. Также нежелательными являются жирные сорта мяса, сало и копченые колбасы.
"Жареные продукты тоже нежелательны, потому что они могут усилить инсулинорезистентность, ухудшив работу собственного инсулина, и способствуют развитию ожирения", – приводит слова эксперта РИА Новости.
Полезными для людей с диабетом, продолжил Анциферов, являются овощи, за исключением зрелых бобовых и картофеля, а также богатые клетчаткой фрукты и белковые продукты. Например, индейка, рыба, нежирные сорта мяса, белок яйца, нежирные сорта творога.
Врач также рассказал, что при диабете сахар нужно заменять сахарозаменителем. Специалист подчеркнул, что это не маркетинговая уловка, а обязательное условие лечения.
Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что чрезмерное употребление сладкого может привести к развитию метаболического синдрома, а затем сахарного диабета, атеросклероза, жировой дистрофии печени и панкреатита.
"Доктор 24": продукты против сахарного диабета
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