Диетолог рассказала о неожиданной пользе картофеля

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Картофель помогает укрепить сердечно-сосудистую систему, а также снимает отеки и благотворно влияет на здоровье легких. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, в картофеле содержится много калия, поэтому его часто используют для снятия отеков.

"Если вы отекли, мешки под глазами, можно сделать маску из сырого картофеля. Срезать кусочек, положить на глаза, и отеки заметно уходят", – комментирует специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Калий необходим для нормальной работы сердца, вообще сердечно-сосудистой системы. Он не дает повышаться давлению.

Есть в картофеле и фолиевая кислота, которая благотворно влияет на кроветворение. Также в клубнях присутствуют фосфор и кальций – они укрепляют зубы и кости, отмечает Соломатина.

"Картофель, кстати, содержит витамин C и флавоноиды, которые предохраняют его от разрушения", – говорит диетолог.





Елена Соломатина врач-диетолог В картофеле также содержится кверцетин. Он обладает противовоспалительным действием и укрепляет мелкие капилляры, сосуды. Во время пандемии кверцетин стал очень востребованным, поскольку он еще улучшает работу дыхательной системы, тех же бронхов, легких.

Ранее врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова рассказала о заблуждении, которое сложилось вокруг употребления картофеля. В частности, по ее словам, если съедать два-три средних клубня, то это не приведет к набору лишнего веса.

Особенно если не дополнять их жареным мясом и жирными соусами. Кроме того, картошку лучше всего запекать или варить. Делать это желательно в кожуре, чтобы в клубнях сохранилось большинство полезных веществ. Денисова также напомнила, что у вареного картофеля, в отличие от жареного, невысокая калорийность: на 100 граммов – около 70–80 килокалорий.



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