12:38Общество
Диетолог назвала четыре неожиданных продукта с бактерицидным эффектом
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Чернослив, горчица, клюква и хурма обладают бактерицидным эффектом и помогают укрепить иммунитет в сезон простуд. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
В черносливе содержится гидротартрат калия, который обладает бактерицидным действием. Поэтому этот сухофрукт раньше часто добавляли в фарш, чтобы продлить срок его хранения, отмечает диетолог.
"Если вы добавите чернослив к фаршу, помимо того, что это позволит ему сохраняться дольше, вы еще обогатите продукт полезной пищевой клетчаткой", – объяснила она.
Еще один полезный продукт с бактерицидным эффектом – это горчица. В ней, так же как в луке и чесноке, присутствуют фитонциды, которые подавляют развитие в организме бактерий и вирусов, добавила специалист.
"Еще три тысячи лет назад неслучайно горчицу часто подавали с рыбой, в том числе для того, чтобы ее обеззаразить, чтобы она была менее опасной с точки зрения различных бактерий", – рассказала диетолог в интервью программе "Доктор 24".
Бактерицидными свойствами обладает и клюква. Она содержит фенольные соединения, которые помогают организму бороться с золотистым стафилококком, указала Марина Макиша.
Кроме того, клюква содержит различные проантоцианидины, которые мешают бактериям прикрепляться к слизистым оболочкам и активно размножаться, говорит диетолог.
"Она еще содержит различные органические кислоты: хлорогеновую, бензойную, щавелевую и другие, которые являются хорошим консервантом. Неслучайно в клюквенном соке раньше заквашивали и мариновали разные продукты. Органические кислоты тоже дают определенный бактерицидный эффект", – подчеркнула специалист.
Еще один сезонный и очень полезный с точки зрения бактерицидного эффекта продукт – это хурма.
Чтобы получить нужный бактерицидный эффект, диетолог советует взять небольшой кусочек вяжущей хурмы и рассасывать его во рту. После этого желательно некоторое время не есть.
"Эти продукты прежде всего помогают в профилактике. Но если вы заболели, тогда стоит обратиться к специалисту и лечиться уже какими-то другими средствами и препаратами", – заключила Марина Макиша.
Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала не употреблять хурму с холодной водой и молоком. По ее словам, такое сочетание может вызвать сильнейшее несварение в кишечнике. Чтобы получить от хурмы максимальную пользу, эксперт порекомендовала есть ее отдельно от других продуктов.
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