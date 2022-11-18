Диетолог назвала четыре неожиданных продукта с бактерицидным эффектом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Чернослив, горчица, клюква и хурма обладают бактерицидным эффектом и помогают укрепить иммунитет в сезон простуд. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

В черносливе содержится гидротартрат калия, который обладает бактерицидным действием. Поэтому этот сухофрукт раньше часто добавляли в фарш, чтобы продлить срок его хранения, отмечает диетолог.

"Если вы добавите чернослив к фаршу, помимо того, что это позволит ему сохраняться дольше, вы еще обогатите продукт полезной пищевой клетчаткой", – объяснила она.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Можно съесть просто горстку чернослива в течение дня, чтобы в сезон вирусных заболеваний и простуд немного себя обезопасить. 3–4 штуки чернослива и стаканчик кефира будут отличным вариантом перекуса с бактерицидными свойствами.

Еще один полезный продукт с бактерицидным эффектом – это горчица. В ней, так же как в луке и чесноке, присутствуют фитонциды, которые подавляют развитие в организме бактерий и вирусов, добавила специалист.

"Еще три тысячи лет назад неслучайно горчицу часто подавали с рыбой, в том числе для того, чтобы ее обеззаразить, чтобы она была менее опасной с точки зрения различных бактерий", – рассказала диетолог в интервью программе "Доктор 24".

Бактерицидными свойствами обладает и клюква. Она содержит фенольные соединения, которые помогают организму бороться с золотистым стафилококком, указала Марина Макиша.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Именно золотистый стафилококк очень часто вызывает различные осложнения простуд, инфекционных заболеваний, которые случаются в результате ОРВИ. Когда у нас появляется мокрота золотистого цвета, это значит, присоединилась бактериальная инфекция. Зачастую это золотистый стафилококк. И клюква помогает с ним бороться.

Кроме того, клюква содержит различные проантоцианидины, которые мешают бактериям прикрепляться к слизистым оболочкам и активно размножаться, говорит диетолог.

"Она еще содержит различные органические кислоты: хлорогеновую, бензойную, щавелевую и другие, которые являются хорошим консервантом. Неслучайно в клюквенном соке раньше заквашивали и мариновали разные продукты. Органические кислоты тоже дают определенный бактерицидный эффект", – подчеркнула специалист.

Еще один сезонный и очень полезный с точки зрения бактерицидного эффекта продукт – это хурма.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Вяжущий эффект обусловлен присутствием в продукте танинов. Это дубильные вещества, которые обладают противовоспалительными, ранозаживляющими свойствами и бактериостатическим эффектом, то есть не дают бактериям размножаться. Надо брать хурму именно вяжущую, потому что по мере созревания количество танинов уменьшается и она теряет такие свойства.

Чтобы получить нужный бактерицидный эффект, диетолог советует взять небольшой кусочек вяжущей хурмы и рассасывать его во рту. После этого желательно некоторое время не есть.

"Эти продукты прежде всего помогают в профилактике. Но если вы заболели, тогда стоит обратиться к специалисту и лечиться уже какими-то другими средствами и препаратами", – заключила Марина Макиша.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала не употреблять хурму с холодной водой и молоком. По ее словам, такое сочетание может вызвать сильнейшее несварение в кишечнике. Чтобы получить от хурмы максимальную пользу, эксперт порекомендовала есть ее отдельно от других продуктов.



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