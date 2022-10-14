Врач рассказала, почему лечить простуду антибиотиками бесполезно

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Принимать антибиотики из-за простудного заболевания бесполезно, так как они не действуют на вирусы, находящиеся внутри клетки, заявила врач-терапевт, нефролог "СМ-Клиники" Юлия Кадоркина.

По ее словам, простуда – это заболевание, во время которого вирус множится только внутри живых клеток. Он неактивен до того момента, пока не попадет в человека. Бактерия же – это полноценный организм, ее размножение происходит вне клетки.

"Поэтому принимать антибиотики при простуде не имеет смысла: вирусы и бактерии имеют разную природу, поэтому организм борется с ними по-разному", – отметила Кадоркина в разговоре с "Газетой.ру".

Врач подчеркнула, что антибиотики не действуют на вирусы, которые находятся внутри клетки, а уничтожают некоторые бактерии. Она отметила, что сильные препараты имеют плохое воздействие и на полезные бактерии.

"Принимать антибактериальные препараты при простуде можно только тогда, когда вслед за вирусом в организм в качестве осложнений пришли бактерии, и это доказано лабораторными методами исследования", – подчеркнула Кадоркина.

Ранее доктор биологических наук рассказала, что риновирус может стать хорошим подспорьем при росте заболеваемости COVID-19. Врач поделилась, что нос для коронавируса является местом проникновения, в то время как для риновирусов – местом обитания.

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