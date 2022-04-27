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Общество

09:17

Диетолог развеяла миф о вреде картофеля для фигуры

обществоеда

Фото: depositphotos/robynmac

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова развеяла миф о вреде картофеля для фигуры.

По ее словам, две-три средних картофелины не причинят вреда фигуре.

"Особенно если мы не будем употреблять картошку с большим количеством жирного соуса (например, майонез) или жареным жирным мясом. Калорийность вареного картофеля невысока – всего 70–80 ккал на 100 граммов. Причем в молодой картошке калорий еще меньше", – рассказала Денисова Агентству "Москва".

Диетолог рекомендовала варить или запекать картофель, причем делать это лучше в кожуре – в противном случае большинство полезных веществ перейдут в отвар.

Врач отметила, что для фигуры опасны жареная картошка, чипсы и картофель фри.

"В картофеле фри, жаренной на масле картошке, – 200–300 ккал, поэтому этими блюдами лучше не злоупотреблять", – добавила Денисова.

Диетолог Артем Леонов ранее рассказал, в каких случаях следует отказаться от употребления картофеля. Данный продукт вреден при нарушении углеводного обмена, при метаболическом синдроме и сахарном диабете. Специалист пояснил, что картофель имеет высокий гликемический индекс, который составляет свыше 70 единиц.

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