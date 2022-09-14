Диетолог рассказала о последствиях ежедневного употребления макарон

Фото: depositphotos/alex9500
Ежедневное употребление макарон из мягких сортов пшеницы может привести к набору веса и сахарному диабету. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По словам эксперта, такой продукт практически не содержат полезных веществ. В нем много крахмала, поэтому эти макароны лучше не употреблять.
Наиболее полезны макароны из твердых сортов пшеницы, говорит врач. Если есть их ежедневно и при этом немного не доваривать (употреблять в состоянии альденте), они не навредят организму.
"В макаронах твердых сортов есть витамины группы B достаточно в большом количестве, полезная клетчатка. Главное – чувство насыщения, которое продлится достаточно длительное время", – рассказала эксперт.
Лучше употреблять такие макароны с овощами и при этом учитывать общую калорийность рациона в течение дня, чтобы порция не была слишком большой, добавила она. "У нас же макароны едят с котлетами, какими-то жирными подливами, сливочным маслом, соусами и так далее. В этом случае получается, что калорийные уже не макароны, а плюсуются вот эти добавки, как правило, сливочные", – отмечает Соломатина.
Специалист также подчеркнула, что макароны лучше употреблять в день их приготовления, поскольку в продукте очень быстро развиваются микроорганизмы.
"Даже если сразу не будет рвоты, диареи, все равно организм включит свои адаптационные механизмы. То есть он будет тратить свою энергию для того, чтобы это скомпенсировать и не дать реакцию полного отравления. Поэтому лучше есть свежие продукты", – заключила врач.
Ранее россиянам рассказали, какой рис можно считать наиболее полезным. По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Юлии Чехониной, лучше отдавать предпочтение нешлифованному варианту. В нем присутствует наибольшее количество полезных веществ. В частности, речь идет про бурый, красный и черный дикий рис.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: