Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

15:10

Главная / Новости /

Диетолог рассказала о последствиях ежедневного употребления макарон

"Сварить крахмал": можно ли ежедневно употреблять макароны
обществоедаэксклюзив

Фото: depositphotos/alex9500

Ежедневное употребление макарон из мягких сортов пшеницы может привести к набору веса и сахарному диабету. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, такой продукт практически не содержат полезных веществ. В нем много крахмала, поэтому эти макароны лучше не употреблять.

Если сварить крахмал, то, можно сказать, что это в чистом виде сахар. Это набор веса и сахарный диабет, потому что такие макароны быстро повышают уровень глюкозы в крови.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Наиболее полезны макароны из твердых сортов пшеницы, говорит врач. Если есть их ежедневно и при этом немного не доваривать (употреблять в состоянии альденте), они не навредят организму.

"В макаронах твердых сортов есть витамины группы B достаточно в большом количестве, полезная клетчатка. Главное – чувство насыщения, которое продлится достаточно длительное время", – рассказала эксперт.

Лучше употреблять такие макароны с овощами и при этом учитывать общую калорийность рациона в течение дня, чтобы порция не была слишком большой, добавила она. "У нас же макароны едят с котлетами, какими-то жирными подливами, сливочным маслом, соусами и так далее. В этом случае получается, что калорийные уже не макароны, а плюсуются вот эти добавки, как правило, сливочные", – отмечает Соломатина.

Специалист также подчеркнула, что макароны лучше употреблять в день их приготовления, поскольку в продукте очень быстро развиваются микроорганизмы.

На следующий день уже их оставлять нельзя, потому что рискованно. Это не значит, что человек однозначно отравится. Но у тех, у кого есть хронические заболевания, у детей организму будет сложнее справиться с таким блюдом.
Елена Соломатина
врач-диетолог

"Даже если сразу не будет рвоты, диареи, все равно организм включит свои адаптационные механизмы. То есть он будет тратить свою энергию для того, чтобы это скомпенсировать и не дать реакцию полного отравления. Поэтому лучше есть свежие продукты", – заключила врач.

Ранее россиянам рассказали, какой рис можно считать наиболее полезным. По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Юлии Чехониной, лучше отдавать предпочтение нешлифованному варианту. В нем присутствует наибольшее количество полезных веществ. В частности, речь идет про бурый, красный и черный дикий рис.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать