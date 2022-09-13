Названы продукты, согревающие в холодную погоду

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Пища, помогающая спастись от холода, должна содержать достаточно много калорий, утверждает диетолог-нутрициолог Андрей Бобровский. По его словам, в список согревающих продуктов входят пельмени и наваристые супы.

"Это продукты с высоким содержанием жира и белка. Жир – это самый высококалорийный компонент пищи, поэтому сало, к примеру, считается одним из сытных продуктов и при этом согревающим", – пояснил Бобровский в разговоре с "ФедералПресс".

Кроме того, считает эксперт, согреться помогут и напитки, например чай и кофе. Бобровский также посоветовал добавить в рацион шоколад, так как в его состав входит достаточное количество жира.

Ранее диетолог рассказал о продуктах, которые являются вредными для организма. По мнению специалиста, опасность представляет жаренная на подсолнечном масле картошка, а также приготовленное во фритюре красное мясо. Он утверждает, что десерты, в состав которых входит много сахара, сильно вредны.

Также врач-диетолог сообщила, что еда, богатая клетчаткой и витаминами, защищает от рака кишечника. Речь идет о фруктах и овощах. Помимо этого, кисломолочные продукты способствуют поддержанию микрофлоры.