Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

08:02

Диетолог рассказала, какому рису стоит отдать предпочтение

общество еда эксклюзив

Фото: depositphotos/AEyZRiO

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала Москве 24, что наибольшее количество полезных веществ содержится в нешлифованном рисе.

"Шлифованный – это в основном белый рис: басмати, жасмин, пропаренный. А нешлифованный – это бурый, красный, черный дикий и так далее", – уточнила эксперт в интервью программе "Доктор 24".

По словам диетолога, в нешлифованном рисе присутствует оболочка, в которой содержится большое количество полезных веществ – витамины группы B, селен и другие.

Крупы, которые не лишены оболочек, еще полезнее, потому что они содержат больше сложных углеводов, больше клетчатки и больше полезных веществ.
Юлия Чехонина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Витамины группы B, которые есть в нешлифованном рисе, полезны для мозга и нервной системы, говорит Чехонина. Кроме того, в этом продукте присутствует холин. "Это жироподобное вещество, которое необходимо для мембран клеток нервной системы. Оно способствует защите клеток нервной системы от преждевременного старения, разрушения и тем самым защищает нас от ранней деменции", – объясняет врач.

При этом эксперт добавила, что больше всего полезных веществ можно получить, если смешать различные виды риса.

По словам Чехониной, рис идеально сочетается с рыбой. "Они прекрасно дополняют друг друга по своим полезным свойствам и химическому составу. Морская рыба богата йодом. А йод очень хорошо усваивается в присутствии селена, которого, кстати, много в нешлифованном рисе. И йод, и селен необходимы для функции нашей щитовидной железы. И селен способствует лучшему усвоению йода", – указала врач.

Однако нельзя утверждать, что белый рис совсем не полезен, уточнила Чехонина. "Белый рис – все-таки источник энергии. Это углеводы, которые притом имеют не самую высокую калорийность", – сказала диетолог.

Любые крупы – это источник крахмала, и в этом есть своя ценность, потому что крахмал – это источник энергии. Одна порция риса 1–2 раза в неделю без избытка жира не приведет к лишним килограммам.
Юлия Чехонина
врач-диетолог, кандидат медицинских наук

Ранее врач-диетолог Ольга Кораблева рассказала о пользе перловки. По словам специалиста, в ней содержится большое количество фосфора, необходимого для восстановления сердечно-сосудистой системы, зубной эмали и скелетной ткани. Перловка также богата кальцием, калием, железом и аминокислотой лизин, стимулирующей выработку коллагена.

Читайте также

Медведева Светлана

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать