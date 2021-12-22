Диетолог рассказала, какому рису стоит отдать предпочтение

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала Москве 24, что наибольшее количество полезных веществ содержится в нешлифованном рисе.
"Шлифованный – это в основном белый рис: басмати, жасмин, пропаренный. А нешлифованный – это бурый, красный, черный дикий и так далее", – уточнила эксперт в интервью программе "Доктор 24".
По словам диетолога, в нешлифованном рисе присутствует оболочка, в которой содержится большое количество полезных веществ – витамины группы B, селен и другие.
Витамины группы B, которые есть в нешлифованном рисе, полезны для мозга и нервной системы, говорит Чехонина. Кроме того, в этом продукте присутствует холин. "Это жироподобное вещество, которое необходимо для мембран клеток нервной системы. Оно способствует защите клеток нервной системы от преждевременного старения, разрушения и тем самым защищает нас от ранней деменции", – объясняет врач.
При этом эксперт добавила, что больше всего полезных веществ можно получить, если смешать различные виды риса.
По словам Чехониной, рис идеально сочетается с рыбой. "Они прекрасно дополняют друг друга по своим полезным свойствам и химическому составу. Морская рыба богата йодом. А йод очень хорошо усваивается в присутствии селена, которого, кстати, много в нешлифованном рисе. И йод, и селен необходимы для функции нашей щитовидной железы. И селен способствует лучшему усвоению йода", – указала врач.
Однако нельзя утверждать, что белый рис совсем не полезен, уточнила Чехонина. "Белый рис – все-таки источник энергии. Это углеводы, которые притом имеют не самую высокую калорийность", – сказала диетолог.
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