Онколог перечислил продукты, способные замедлить рост раковых клеток в организме

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Здоровый рацион должен на 30% состоять из белков, на 70% – из продуктов растительного происхождения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врач-онколог Иван Карасев.

По словам эксперта, питание является одной из важных составляющих в лечении любых болезней. Употребление жирной или сладкой пищи, заявил он, может привести к развитию рака кишечника или желудка.

Для профилактики онкологических заболеваний Карасев рекомендовал употреблять яйца и жирную рыбу.

"Одним из лучших источников омега-3 жирных кислот, которые не вырабатываются в организме человека, но быстро угнетают образование злокачественных клеток, является рыба. Причем необязательно покупать дорогую красную рыбу, стоит обратить внимание на камбалу", – сообщил онколог.

Полезными продуктами также являются капуста, чеснок и томаты, которые выводят из организма токсичные вещества.

Проходящим лечение от рака врач рекомендовал добавить в рацион продукты из сои. По его словам, они обладают противоопухолевыми средствами и способны облегчить эффекты от химиотерапии и облучения.

В свою очередь, врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова ранее сообщила, что причины возникновения рака на сегодняшний день остаются неизвестными. При этом, по ее словам, в группе риска по заболеваемости оказываются пожилые, курильщики, генетически предрасположенные люди и те, которые работали на производствах с токсичными веществами.

