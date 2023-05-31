Эндокринолог назвала пять признаков для срочного обследования

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Ряд изменений во внешнем виде и самочувствии могут свидетельствовать о необходимости срочного обследования у специалиста. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на врача-эндокринолога Зухру Павлову.

"Опасно, если за месяц-два человек сильно пополнел (или, наоборот, резко похудел) без каких-либо усилий со своей стороны. Больше, пожалуй, опасна худоба, потому что под ней могут скрываться множество разных заболеваний и особенно – онкология", – предупредила специалист.

Появление морщин, отеков и тусклого цвета лица, пояснила Павлова, может свидетельствовать о проблемах с эндокринной, сердечно-сосудистой и мочевыводящей системой. Причиной отеков чаще всего становятся проблемы с почками.

Эндокринолог добавила, что поводом для посещения врача также могут стать акне, высыпания, сухая или жирная кожа, потемневшая кожа вокруг век, на локтях и в подмышечных впадинах. Частая смена настроения может оказаться еще одной причиной нарушений в организме.

Ранее эндокринолог Елена Мамонтова в качестве профилактики сахарного диабета рекомендовала соблюдать здоровый образ жизни. Физическая активность и правильное питание позволять предупредить развитие заболевания. Помимо этого, эксперт рекомендовала регулярно посещать врачей и сдавать анализы.

