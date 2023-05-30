Россиянам рассказали о тренировке для снижения давления, сахара и веса

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Интервальная ходьба, которая представляет собой чередование быстрой ходьбы (30 шагов) с медленной (40–50 шагов), может помочь снизить одновременно высокое давление, сахар и вес. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-ортопеда Виктора Мамонтова.

По его словам, этой тренировке уже как минимум 1 000 лет.

"Таким образом нужно проходить около двух километров, выполняя тренировку два-три раза в неделю. Через месяц появятся результаты в виде устойчивого снижения артериального давления в покое после физической нагрузки", – говорится в сообщении.

Кроме того, вес упадет примерно на пять-шесть килограммов, считает врач. Мамонтов отметил, что эта тренировка также способна укрепить сердечную мышцу и сосуды. При этом интервальные прогулки будут выполнять роль бета-блокаторов – препаратов, которые пьют люди с сердечной недостаточностью.

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