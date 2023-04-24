Кардиолог рассказала, как рассчитать свой риск сердечно-сосудистых заболеваний

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Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смерти среди россиян. О расчете риска развития фатальных болезней сердца рассказала врач-кардиолог Нана Погосова в интервью "Газете.ру".

Для расчета показателя риска используют шкалу SCORE. Это специальный калькулятор, который учитывает уровень систолического артериального давления, уровень общего холестерина, факт курения, возраст и пол, объяснила врач.

Шкала представляет собой зелено-красную табличку. Левая сторона относится к женщинам, а правая – к мужчинам. Каждая из сторон подразделяется еще на два столбца для курящих и некурящих людей. После того как пациент определился со столбцом, ему нужно найти свой возраст, пересечение уровня систолического артериального давления и уровня общего холестерина. Пересечение этих показателей показывает цифру, обозначающую риск в процентном выражении.

Кардиолог объяснила, что люди, находящиеся в зоне риска меньше 5%, могут не переживать о здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако, если риск больше 5%, стоит начать беспокоиться. Показатель больше 10% означает, что человек имеет высокий риск развития смертельных болезней сердечно-сосудистой системы в течение 10 лет.

Ранее врач-диетолог Марина Аплетаева перечислила запрещенные при больном сердце продукты. Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы стоит минимизировать употребление кофе, чая, соли и жирной пищи.



По словам диетолога, жирные продукты только способствуют увеличению нагрузки на сердце. Крепкий чай и кофе обладают тонизирующим действием и провоцируют учащение сердцебиения, что противопоказано сердечникам, констатировала диетолог.