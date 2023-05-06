Эндокринолог объяснила, кому необходимо проверить работу щитовидки

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Людям старше 40 лет, беременным, а также всем, у кого есть аутоиммунные заболевания, важно уделять пристальное внимание щитовидной железе. Об этом Москве 24 рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Берковская.

По ее словам, женщины во время беременности и через три-шесть месяцев после родов входят в группу риска по заболеваниям щитовидки. Поэтому в эти периоды им целесообразно проходить обследование органа.





Марина Берковская врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Сделать это стоит и всем, кому больше 40 лет, но в особенности женщинам. Также провериться необходимо людям, перенесшим в прошлом какие-либо заболевания железы или имеющим любые аутоиммунные болезни.

Кроме того, пройти обследование стоит тем, у кого есть ближайшие родственники с аутоиммунными заболеваниями щитовидки, а также людям с бесплодием и тем, кому в прошлом проводилась лучевая терапия на область головы и (или) шеи, отметила врач.

Она также рекомендовала исследовать функцию щитовидной железы при появлении симптомов тиреотоксикоза: тремора, чувства внутренней дрожи, сердцебиения, перебоев в работе сердца, потливости, потери веса при хорошем аппетите.

Проверить орган важно и при подозрении на гипотиреоз. "Однако симптоматика у этого заболевания неспецифичная, часто проявляющаяся при других заболеваниях. Это может быть утомляемость, сонливость, выпадение волос, сухость кожи, бледность либо желтушность, снижение памяти, запоры и так далее", – перечислила эндокринолог.



Марина Берковская врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оценить работу щитовидной железы поможет анализ крови на ТТГ (тиреотропный гормон). Если показатели будут в пределах 0,4–4,0 (во время беременности – 0,1–2,5), можно ставить точку в обследовании – орган функционирует нормально.

При сниженном ТТГ важно исключить наличие тиреотоксикоза, а повышенные значения могут предупреждать о развитии гипотиреоза, заключила эксперт.

Ранее врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук, кардиохирург Антон Колединский посоветовал регулярно проверять работу сердца и сосудов. По его словам, до 40 лет желательно раз в три года делать эхокардиографию, или звуковое исследование сердца. А после 40 при наличии факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний – раз в год.