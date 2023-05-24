Эндокринолог назвала способ профилактики сахарного диабета

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Задуматься об опасности сахарного диабета следует еще до его появления. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-эндокринолога, заведующую эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДК при МИД России) Елену Мамонтову.

По словам специалиста, предупредить развитие заболевания можно путем соблюдения здорового образа жизни.

"Обычная физическая активность, простые упражнения в сочетании со здоровым питанием оказывают просто замечательный эффект", – сказала Мамонтова.

Помимо этого, врач рекомендовала регулярно проходить осмотры у специалистов и сдавать анализы. Снизить риск развития сахарного диабета также можно, сократив переживания, считает врач, поскольку стресс может способствовать росту глюкозы в крови.

Ранее терапевт Павел Раменский также отметил пользу физической активности в намерении защитить себя от сахарного диабета. По его словам, нагрузки обеспечивают регулярное кровоснабжение, из-за которого улучшается питание органов. Во время физической активности, по мнению врача, в организме также быстрее протекают процессы обновления и регенерации.

