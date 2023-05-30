Диетолог рассказала, какие микроэлементы организм теряет во время диет

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Во время диет организм женщины не получает спектр витаминов, макро- и микроэлементов, особенно – омегу-3. Это может привести к негативным последствиям и развитию заболеваний. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на диетолога Викторию Залесскую.

Она отметила, что в период диет женщины перестают употреблять жиры, это может привести к нарушению метаболизма и недостатку омеги-3 полиненасыщенных жирных кислот. Особенно важно употреблять омега-3 во время занятий спортом, дневная норма – 950 миллиграммов.

"Омега-3 регулирует обмен веществ в организме, уменьшает уровень холестерина, улучшает эластичность сосудов и помогает нормализовать работу сердечно-сосудистой системы, стабилизирует клеточные мембраны, улучшает память, концентрацию внимания, помогает снижать воспалительные процессы в организме, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей", – объяснила эксперт.

Нужно не забывать о контроле уровня железа, это еще один аспект здоровья женщин, сообщила Залесская. По ее словам, когда железа не хватает, нарушается синтез гемоглобина, доставляющего кислород к клеткам. Норма уровня железа в организме женщины – от 9 до 30 мкмоль/л, поддерживать ее можно за счет употребления рыбы, яиц, мяса, печени, птицы. Но термическая обработка, уточнила диетолог, снижает содержание в продуктах необходимых веществ. Дополнительным источником железа могут быть биологически активные добавки.

"Особенно важно следить за этим женщинам детородного возраста, при обильных менструациях, девочкам в период активного роста и становления цикла менструации, беременным и кормящим женщинам, вегетарианкам, а также во время увеличенных физических нагрузок", – подчеркнула специалист.

Еще одним необходимым элементом для женщин является магний, способствующий усвоению питательных веществ, заявила Залесская. Магний снижает стресс, тревожность, помогает регулировать давление и нервную систему, стабилизирует ритм сердца. Диетолог рекомендовала обратить внимание на содержание этого элемента в организме, если у вас бывают вздрагивания и судороги во время засыпания.

Также для женщины не менее важны инозитол, таурин, лецитин, витамин А, витамин Е, холин, селен и конэзим Q-10, заключила специалист.

Ранее нутрициолог Ольга Панова сообщила, что не стоит пить соки во время диет. С их помощью нельзя похудеть, потому что в них много сахара, а употребление такого напитка натощак может навредить ЖКТ, заявила она.

До этого врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, что в красном мясе, в частности свинине, присутствует максимальная концентрация опасных жиров. Полезным он назвал мясо ягненка.