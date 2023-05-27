Диетолог назвал самый вредный вид мяса

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В красном мясе, в частности свинине, присутствует максимальная концентрация опасных жиров. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский.

"Чем их больше, тем мясо хуже, потому что они благоприятствуют развитию болезни цивилизации номер один – атеросклероза, за которым следуют инсульты, инфаркты и нарушения кровообращения", – подчеркнул он.

По словам специалиста, диетологи изучили кавказский парадокс и установили, что, несмотря на большое количество красного мяса в рационе питания, люди жили долго. Они выяснили, что долгожители употребляли мясо ягнят.

"Удивительно, но мясо молодого барашка по составу жиров напоминает рыбу, то есть в нем преобладают "хорошие" жиры", – указал эксперт.

Он отметил, что мясо ягненка является полезным.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что больше всего холестерина содержится в жирной свинине. Это увеличивает риск развития атеросклеротических изменений в сосудах с возрастом, объяснил он. По словам нутрициолога, меньше всего холестерина содержится в индейке.