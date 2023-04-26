Врач рассказала, как выбрать качественное мясо для шашлыков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выбирая мясо для шашлыков, необходимо убедиться в том, чтобы на нем не было слизи, а на поверхности жира – влаги. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-терапевта Светлану Куприну.

"Кусок не должен быть покрыт слизью, а на поверхности жира не должно быть влаги. Качественное мясо не прилипает к рукам и имеет жир белого цвета. При надавливании на кусок образовавшаяся ямка быстро исчезает", – сообщила специалист.

Особенно важно при выборе мяса обратить на его запах. По словам эксперта, свежий продукт имеет нейтральный аромат, без резких запахов.

За один прием пищи Куприна рекомендовала съедать не более 200 граммов шашлыка. Сочетать мясо можно с овощами, а вот от алкогольных напитков и соусов эксперт советовала отказаться.

Если же чувство голода появилось раньше, чем приготовился шашлык, лучше перекусить, сообщила врач. Сильный голод в дальнейшем может вызвать переедание.

Эксперт также рекомендовала после покупки новой решетки для гриля прокалить ее для удаления технического слоя масла. При дальнейшем использовании сначала необходимо нагреть решетку, а затем выложить на нее продукты, чтобы избежать пригорания.

"Возьмите с собой антисептик, пластырь и эластичный бинт на случай травмы. Антигистаминный препарат от аллергии, сорбенты на случай отравления, ферментные препараты для улучшения пищеварения", – рекомендовала терапевт.

Также Куприна посоветовала одеваться на шашлыки по погоде. Одежда должна быть удобной и правильной. Лучше всего надеть защитные от клещей вещи: кроссовки, брюки, плотно прилегающие носки и водолазку.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала не совмещать шашлык с хлебом, молочным коктейлями и сладким алкоголем. Последний может спровоцировать брожение, что приведет к неприятным ощущениям, отрыжке и метеоризму.

