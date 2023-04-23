В МЧС напомнили о штрафах за приготовление шашлыков на природе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Подмосковье приготовление шашлыков с использованием открытого огня разрешено только в специально оборудованных местах, в противном случае предусмотрены высокие штрафы. Об этом РИА Новости рассказали ГУ МЧС РФ по Московской области.

Так, нарушение правил пожарной безопасности грозит наказанием в виде штрафа на сумму 5–15 тысяч рублей для физических лиц. Должностным лицам придется заплатить уже 20–30 тысяч рублей, а юридическим – 300–400 тысяч рублей.

Между тем с 1 марта в России изменились правила разведения огня на дачных участках. Так, использовать мангал теперь можно в пяти метрах построек. Раньше разрешенное расстояние составляло 50 метров.

Также изменились ограничения на сжигание листвы. Теперь это можно делать в 15 метрах от построек. Но если жечь мусор в жаропрочной емкости, то расстояние можно сократить до 7,5 метра.

