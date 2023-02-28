Расстояние от мангала до дачных построек сократят до пяти метров с 1 марта

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С 1 марта расстояние от мангала до построек, которое прописано в действующем законодательстве, будет уменьшено с 50 до 5 метров. Вместе с тем меняются и требования к расположению прочих источников огня, напомнила юрист Елена Кудерко в интервью агентству "Прайм".

Так, сжигать мусор и остатки листвы может будет на расстоянии 15 метров от построек. Если жечь мусор в жаропрочной емкости, то расстояние можно сократить до 7,5 метров.

Юрист напомнила, что послабление правил не означает снижение контроля за соблюдением противопожарных требований. Подобная мера лишь дает большую возможность для законопослушного поведения, так как на среднестатистическом участке в шесть соток земли практически невозможно было соблюдать прежние нормативы.

Ранее россиянам уже сообщали о важных нововведениях, которые вступят в силу с марта этого года. Эти нововведения, в частности, коснутся мер социальной поддержки, правил дорожного движения и продажи животных.

Также стало известно о том, что "АвтоВАЗ" планирует с 1 марта этого года повысить цены на автомобили Lada примерно на 2% в зависимости от модели. По словам президента компании, цена, по которой производитель отпускает авто дилерам, не поднималась с марта 2022 года.

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