Эксперты раскрыли опасность подгоревших блюд

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Подгоревшая еда вредна для здоровья, так как внутри при горении образуются вредные вещества. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Светлана Аракелова уточнила, что жареная еда сама по себе не очень полезна. Она пояснила, что при разогреве масло выделяет канцерогены, которые проникают в продукты.

Терапевт и врач-косметолог Мария Иванова рассказала, что в ходе термической обработки продуктов происходит реакция Майяра – взаимодействие сахаров с аминокислотами, пептидами и белками. По ее словам, из-за этой реакции образуются темноокрашенные продукты.

"При слишком высоких температурах (при запекании или жарке выше 180 градусов) в ходе реакции Майара происходит термическое разложение меланоидинов с образованием акриламида. Он образуется при приготовлении картофеля фри, чипсов, стейков, барбекю, крекеров, тостов, кофе, выпечки, отвечает за золотистую корочку, а затем и ее превращение в темно-коричневые и черные сгоревшие части", – сказала Иванова.

Врач-токсиколог Михаил Кутушов добавил, что акриламид делает корочку на блюде крайне вредной, так как это химическое вещество опасно. По его словам, обгоревшие части блюд нужно обрезать, а в идеале – выбрасывать блюдо целиком.

Акриламид негативно воздействует на гормональный фон, систему желудочно-кишечного тракта, может способствовать развитию онкологии.

Аракелова отметила, что при жарке мяса до черноты внутри образуются канцерогены, которые могут привести к злокачественным опухолям кишечника, легких или простаты. Кроме того, уточнила специалист, подгоревший жир способствует разрушению сердца и сосудов.

Гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды нафталин и бензопирен выделяются также во время приготовления шашлыка или барбекю. Опасными могут быть подгоревшие овощи, пироги или хлеб.

"Пережаренные овощи насыщаются веществом, которое вызывает мутацию клеток и сбой в передаче нервных импульсов. Соответственно, повышается риск возникновения психических расстройств, болезни Альцгеймера, ухудшаются координация и память", – указала Аракелова.

Кутушов пояснил, что чем меньше еда зажарена, обвалена в панировке, чем ниже температура приготовления, тем меньше в продуктах образуется акриламида.

"Также опасно готовить еду на подгоревшем масле, если вы видите, что в нем появляются черные точки, то масло нужно заменить. При нагревании масла выше 150 градусов в присутствии кислорода начинают пригорать лецитин и стерины (в том числе жирорастворимые витамины), в результате они образуют комплекс продуктов термического распада окисления и полимеризации. Это сильные химические канцерогены", – рассказала Иванова.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что при варикозе стоит отказаться от употребления сладких, соленых продуктов и трансжиров, так как они приводят к повышенному тромбообразованию. По ее словам, речь идет о булках, печенье, чипсах, пирожках, сухариках, блинах, соусах, колбасе и фастфуде.



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