Россиян предупредили об опасности создания клумб из старых шин

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Использование старых автомобильных покрышек для создания дачных клумб может навредить как экологии, так и организму человека. Таким мнением поделился автоэксперт Антон Трошанов.

"Ни в коем случае нельзя старые шины превращать в клумбы и ставить их на дачных участках. Автомобильные покрышки – это отходы четвертого класса опасности, это достаточно серьезная угроза. К этому классу относится много видов отходов, которые мы точно не хотели бы видеть у себя", – поделился Трошанов в интервью радио Sputnik.

По его словам, постоянное соседство со старой резиной может стать причиной возникновения острых респираторных заболеваний. Вместо этого эксперт рекомендовал утилизировать автомобильную резину, чтобы не вредить себе и окружающим. Ее можно сдать на шиномонтаж или в специальную экологическую службу.

Трошанов рассказал, что при поддержке местных властей активисты собирают опасные бытовые отходы и утилизируют их на бесплатной основе. Кроме того, существуют предприятия, которые принимают шины и даже платят за них деньги.

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