Эксперты назвали способы ускорить созревание томатов

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Огородные эксперты назвали способы, которые помогут ускорить созревание томатов, сообщает радио КП.

Так, в первую очередь специалисты советуют обеспечить растениям достаточное количество солнечного света. Для этого нужно срезать лишнюю ботву, а плети с недозрелыми томатами при этом развернуть к солнцу.

Ускорить созревание томатов позволит и прекращение азотных подкормок, так как они стимулируют рост листвы. Также огородникам рекомендовали удалить лишние отростки.

Еще одним действенным способом является обработка йодом. Для этого понадобится 30 капель йода на ведро воды. Этим раствором нужно обработать растение рано утром или поздно вечером.

Кроме того, специалисты советуют слегка вытянуть растение из грунта, чтобы оборвать мелкие корешки, а стебель можно надрезать острым ножом и вставить туда зубочистку. Отмечается, что недозрелые плоды можно сорвать и положить дозревать в хорошо освещенном месте.

Ранее член клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова рассказала, что использование азотных удобрений позволяет быстро получить большой урожай, однако употребление таких продуктов в пищу чревато тяжелыми заболеваниями. По ее словам, предпочтение лучше отдать альтернативным видам удобрений, например навозу или перегною.

