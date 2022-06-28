Эксперты назвали способы ускорить созревание томатов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Огородные эксперты назвали способы, которые помогут ускорить созревание томатов, сообщает радио КП.
Так, в первую очередь специалисты советуют обеспечить растениям достаточное количество солнечного света. Для этого нужно срезать лишнюю ботву, а плети с недозрелыми томатами при этом развернуть к солнцу.
Ускорить созревание томатов позволит и прекращение азотных подкормок, так как они стимулируют рост листвы. Также огородникам рекомендовали удалить лишние отростки.
Еще одним действенным способом является обработка йодом. Для этого понадобится 30 капель йода на ведро воды. Этим раствором нужно обработать растение рано утром или поздно вечером.
Кроме того, специалисты советуют слегка вытянуть растение из грунта, чтобы оборвать мелкие корешки, а стебель можно надрезать острым ножом и вставить туда зубочистку. Отмечается, что недозрелые плоды можно сорвать и положить дозревать в хорошо освещенном месте.
Ранее член клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова рассказала, что использование азотных удобрений позволяет быстро получить большой урожай, однако употребление таких продуктов в пищу чревато тяжелыми заболеваниями. По ее словам, предпочтение лучше отдать альтернативным видам удобрений, например навозу или перегною.
Дачники рассказали, сколько тратят на содержание своих участков и домов за сезон
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: